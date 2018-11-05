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Banksy 'Duvarla Çevrili Hotel'ini tanıtacak

Gizemli İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, Londra'daki Dünya Gezi Fuarı'nda yer alacak yeni projesi hakkında bilgi verdi. Sanatçı ayrıca, İsrail'in ördüğü duvarın karşısına inşa ettirdiği Duvarlarla Çevrili Hotel'i anlatacak.

  • star.com.tr
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Kimliği bir sır olan İngiliz grafiti sanatçısı Banksy sosyal medya hesabından Londra'da düzenlenecek Dünya Gezi Fuarı'nda yer alacak yeni projesi hakkında bilgi verdi. Instagram'a yazdığı mesajda “Hayatımda ilk defa ticaret fuarında stant açacağım” diyen sanatçı, Beytüllahim’de İsrail’in Batı Şeria sınırına ördüğü duvarın karşısına açtığı 10 odalı otel The Walled Off Hotel’i (Duvarlarla Çevrili Otel) tanıtacak.
 
 
 
'Dünyanın en kötü manzaralı oteli'
 
Odaların dekorasyonunu kendi sanat eserleriyle oluşturduğu oteli anlatacağını söyleyen Banksy, 6-7 Kasım’da fuarda bedava ‘bir şeyler’ dağıtacağını da söyledi. Sanatçı The Walled Off Hotel için, "Dünyanın en kötü manzarasına sahip oteli" ifadesini kullanıyor. Her ayrıntı ile savaşa ve faşizme eleştiri yapan otelde Filistin-İsrail savaşını belgeleyen bir müze de mevcut.
 
 
 
 
 
 

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