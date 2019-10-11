Başkent’te Filmekimi
Dünya festivallerinde ödül almış filmlerin gösterildiği Filmekimi, 11-15 Ekim tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.
Yeni yapımların yer alacağı etkinlik kapsamında 25 film, Ankara Cinemaximum Cepa’da gösterilecek. Programda, Bong Joon-ho’nun Güney Kore’de beğeniyle izlenen, Altın Palmiye ödülüne sahip “Parazit” filmi, Levan Akin’in yönettiği İsveç’in Oscar adayı seçilen “Ve Sonra Dans Ettik” filmi, tiyatro yönetmeni Nicolas Bedos’un “Yeni Baştan” adlı filmi, yine Cannes’da Jüri Ödülü’nü kazanan “Bacurau” ve 21 film daha katılımcıların beğenisine sunulacak.
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