Batıcılık projesini başarısızlığa uğrattılar

Genç akademisyenlerin gözünden Bediüzzaman Said Nursi ve eserlerinin değerlendirildiği Bediüzzaman’ı Anma ve Anlama Paneli, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’de gerçekleşti. Program öncesinde “Hakikatin İzinde Üç Devir Bir Ömür Bediüzzaman Said Nursi” kitabının tanıtımı yapıldı. Kitapta bildirisi yer alan Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Bediüzzaman’ın manevi bir mürşid, hayatı ve haklı mücadelesiyle bir dava adamı olduğunu söyledi.

HAKK DAVASININ KAHRAMANLARI

Panelin açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da, manevi önderler için yapılan anma toplantılarının mühim olduğunu belirterek “Katı Batıcılığın girdabında inançlarıyla varolma savaşı veren mazlum milletimiz, Müslüman kimliğine sahip çıkmak için büyük direniş gösterdi. Bu kutlu direnişin önünde de bütün varlığını Hakk’ın davasına adayan kahramanlar vardı. Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmed Âkif, Necip Fazıl, Mehmet Zahid Kotku, Sami Ramazanoğlu gibi mücadele önderleri, Batıcılık projesini başarısızlığa uğrattı’ dedi.

Fıtratı bozan şeyler

Hülya Yakut Üstündağ, Bediüzzaman’ın Kur’andan ilhamla insanlığın fıtratını bozan meseleler üzerinde sıkılıkla durduğunu belirtti. Üstündağ, “Bediüzzaman, şirk başta olmak üzere, meyledilmemesi gereken isteklere (hevaya) uymanın, Allah’ı unutmak gibi durumların insanın fıtratını bozduğunu ve inanç dışına attığını ifade etmiştir. Kendinden ve dolayısıyla Yaradan’dan uzaklaşan insanın fıtratının bozulmuş olduğunu ifade etmiştir.” dedi. Programda, Semine Demirci ve Berrin Göncü Işıkoğlu da birer konuşma yaptı.