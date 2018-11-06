Bayburt Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bayburt'un kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı.

Tarihte askeri ve sivil yerleşim için kullanıldı

Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen kale, geçmişte hem askeri hem de sivil yerleşim amaçlı kullanıldı.

Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan ve 150 bin metrekare alan üzerinde kurulu yapının çevresindeki surlar 3 kilometre uzunluğa sahip.

2017'de kazı ve restorasyon çalışmaları başlatıldı

Surlarının yüksekliği 30 metreyi bulan, geçmişte bakım ve onarımlardan geçirilen Bayburt Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2017'de restorasyon ve kazı çalışmaları başlatıldı.

Kalede bu yıl nisan ayında başlatılan ve kasım itibarıyla ara verilen çalışmalarda, çok sayıda tarihi bulguya ulaşıldı.

Bu yıl 2 sarnıç, 1 kilise ve 1 konut gün yüzüne çıkarıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Kalesi'nin hem Türkiye hem de dünya için çok önemli kale yapılarından olduğunu söyledi.

Bayburt Kalesi'nin Roma, Bizans, Arap, Komnenos, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Pehlivan, kalenin inşa edildiği günden itibaren geçen sürede defalarca yıkıma uğradığını ve onarıldığını belirtti.

Vali Pehlivan, en kapsamlı onarımı Selçuklular döneminde yapılan, daha sonra da çeşitli restorasyonlar gören kalede, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kazı ve restorasyon çalışmaları başlatıldığını ifade ederek, bu yıl da devam eden çalışmaların Bayburt Kalesi ve tarihi için verimli olduğuna işaret etti.

Bu yılki çalışmalar kapsamında 2 sarnıç, 1 kilise ve 1 de konut yapısının gün yüzüne çıkartıldığını anlatan Pehlivan, "Bunların bir kısmının konservasyonu gerçekleştirilecek. Sarnıç yapısı gibi bir kısmının da projeleri hazırlanıp restorasyonu yapılacak ve ziyaretçilere açık hale getirilecek" dedi.

"Evliya Çelebi burada 300'ün üzerinde hane olduğundan bahsediyor"

Vali Pehlivan, kalede 2 yıldır yürütülen kazı çalışmaları kapsamında hem envanterlik hem de etütlük eserler elde edildiğini söyledi.

"19 envanterlik, 44 etütlük eser ve 100 buluntu çıkartıldı. Bunların hepsi değerlendiriliyor, sınıflandırılıyor. Bu eserlerin bir kısmı müzede sergilenebilecek, bir kısmı da envantere alınabilecek nitelikte. Çalışma kapsamında özellikle kalenin kuzeybatı ve kuzey kısımlarında, duvar diplerinde kazılar yapılmıştı. Buradaki amaç, hem kale duvarlarının sağlamlık derecesini tespit etmek, ihtiyaç varsa güçlendirme yapmak, bunun yanında da hem askeri hem de sivil yerleşim amaçlı kullanılan kaledeki bu yapıları ortaya çıkarmak. Evliya Çelebi burada 300'ün üzerinde hane olduğundan bahsediyor. Bu kazılar devam ettiği sürece o yapılara ulaşacağız."