Bestekar bir dervişti
Türk müziğinin usta ismi kanuni ve besteci Cüneyt Kosal’ın vefatı sanat dünyasında derin üzüntüyle karşılandı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçıyı dostları anlattı.
Türk musikisinin usta ismi Cüneyt Kosal önceki gün son yolculuğuna uğrulandı. 87 yaşında vefat eden Kosal, Topkapı Merkezefendi Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında ebedi istirahahgahına defnedildi. Usta sanatçının vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü kaynağı oldu. “Musiki” dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülü’ne layık görülen sanatçıya ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.
DOSTLARI ANLATIYOR
Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, kanun sanatçısı ve bestekar Kosal’ın Türk Tasavvuf Musikisi’ne büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Arısoy, “Cüneyt Bey olmaksızın gerçekten tasavvuf musikisi yazılamaz’’ dedi.
TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Serhat Sarpel ise Kosal’ın musikiye en büyük hizmeti yapan kişi olduğunun altını çizerek, “Derviş Kanuni diyorlardı ona. Kanun sazında hem ritm hem de icra açısından çok değerli bir sanatçıydı. Bestekar bir dervişti o” diye konuştu.
Kanuni Prof. Dr. Erol Deran de Kosal’ın sanata dair çok kıymetli hizmetler gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Birçok hizmeti var, bir sürü arşivi var. Sonra çok edepli, bu nokta çok önemlidir, çok özel bir insandı, çok iyi bir kanuniydi. Birikimleri çok fazlaydı ve etrafındakiler onun o birikiminden fevkalade güzel istifa etmiştirler, hem ses olarak hem de saz olarak çok kıymetliydi.”
Cinuçen Tanrıkorur, Aka Gündüz Kutbay, Bekir Sıtkı Sezgin ve Kosal birlikte
PORTRE CÜNEYT KOSAL
1931 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Meşhur bestekâr Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin bir zamanlar yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Lise son sınıfta kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ’nın teşvikiyle 1952’den itibaren radyoda icraya başladı. Yıllar boyunca Münir Nurettin Selçuk, Perihan Altındağ Sözeri, Sabite Tur Gülerman, Bekir Sıtkı Sezgin, İnci Çayırlı, Niyazi Sayın, Ahmet Özhan, Ahmet Hatipoğlu, Cinuçen Tanrıkorur, Nezih Uzel, Ulvi Erguner, Aka Gündüz Kutbay gibi sanatçılarla çalıştı. İsim babası da olduğu “Klasik Türk Sazları Beşlisi” ‘nin bir üyesi olan Cüneyd Kosal (Kanun) Doğan Ergin (ney), Nihat Doğu (Kemençe), Abdi Çoşkun (Tanbur) ve Vahit Anadol (Ritm) ile birlikte pek çok kayıt yapıp icra sergiledi. Yurtdışında da konserler verip kayıtlar yapan Kosal, zengin içerikli Türk musikisi nota arşivini Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’ne bağışladı.
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