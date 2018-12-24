Türk musikisinin usta ismi Cüneyt Kosal önceki gün son yolculuğuna uğrulandı. 87 yaşında vefat eden Kosal, Topkapı Merkezefendi Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında ebedi istirahahgahına defnedildi. Usta sanatçının vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü kaynağı oldu. “Musiki” dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülü’ne layık görülen sanatçıya ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.

DOSTLARI ANLATIYOR

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, kanun sanatçısı ve bestekar Kosal’ın Türk Tasavvuf Musikisi’ne büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Arısoy, “Cüneyt Bey olmaksızın gerçekten tasavvuf musikisi yazılamaz’’ dedi.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Serhat Sarpel ise Kosal’ın musikiye en büyük hizmeti yapan kişi olduğunun altını çizerek, “Derviş Kanuni diyorlardı ona. Kanun sazında hem ritm hem de icra açısından çok değerli bir sanatçıydı. Bestekar bir dervişti o” diye konuştu.

Kanuni Prof. Dr. Erol Deran de Kosal’ın sanata dair çok kıymetli hizmetler gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Birçok hizmeti var, bir sürü arşivi var. Sonra çok edepli, bu nokta çok önemlidir, çok özel bir insandı, çok iyi bir kanuniydi. Birikimleri çok fazlaydı ve etrafındakiler onun o birikiminden fevkalade güzel istifa etmiştirler, hem ses olarak hem de saz olarak çok kıymetliydi.”