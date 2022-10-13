Beyoğlu'na gidenin yolu şimdi Orhan Veli şiirinden geçiyor

Türk edebiyatında 'Garip Şiir Akımı'nın öncüleri arasında yer alan şair Orhan Veli'nin dünyaca meşhur 'Anlatamıyorum' şiiri bugünlerde yolu Beyoğlu'ndan geçen milyonlarla buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikincisini düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin 'Beyoğlu Şiir Yolu' projesi kapsamında hazırlanan 'Işığın Yazdığı Şiir' enstalasyonuna konu olan şiir şehrin ziyaretçilerine lirik bir deneyim yaşatıyor.

Beyoğlu'nun önemli hafıza mekanlarından biri olan Galipdede Caddesi'ne kurulan enstalasyon, günlük telaşları arasında caddeden geçen yerli ve yabancı turistlere görsel ve kavramsal zenginlikte bir sanat deneyimi yaşatıyor.

Caddenin üstünü örtecek şekilde hazırlanan enstalasyon çalışmasında şairin dizelerinin gün ışığından süzülen gölgesi yere orijinal dili olan Türkçe ile yansırken, bilgilendirme panosunda ise Türkçe'nin yanı sıra şehri ziyaret eden turistleri düşünerek hazırlanan Arapça, İngilizce ve Rusça çevirileri de okunabiliyor.

Bir kent sanatı örneği olarak dikkat çeken enstalasyon çalışması caddeden geçenler tarafından da büyük beğeni topluyor. Yerli yabancı birçok turist enstalasyonla kentin şiirsel belleğini hissetmenin yanı sıra, şiirin gölgesindeki o eşsiz anları cep telefonlarıyla da kayıt altına alıyor.

Projesini Buzzağı Medya'nın üstlendiği 'Işığın Yazdığı Şiir' enstalasyonunun sanatsal tasarımında ise Artizan Sanat imzası bulunuyor.

DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN İKİNCİ ŞİİRİ

Şair Orhan Veli'nin 1941 yılında yayımlanan 'Garip' şiir kitabında okurla buluşan, Garip şiir anlayışının olgunluk meyvesi olarak tanımlanan 'Anlatamıyorum' şiiri, ayrıca 'Moro Romantico' olarak da biliniyor. 'Anlatamıyorum' şiri, 'İstanbul'u Dinliyorum' şiiri ile de Türk edebiyatında iz bırakan şairin aşkı en güzel anlattığı şiiri olarak kabul ediliyor. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen şiir ayrıca birçok kez bestelendi, Müslüm Gürses, Hümeyra, Alpay, Mor ve Ötesi, Mine Koşan gibi birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Ünü Türkiye sınırlarını aşan şiir, meşhur şiir portalı Lyrikline tarafından her yıl 'Berlin Şiir Festivali'nde açıklanan dünyada en çok okunan şair ve şiirler listesinin 2019 sıralamasında en çok okunanlar arasında ikinci şiir oldu.

ORHAN VELİ'NİN MEŞHUR ŞİİRİ:

ANLATAMIYORUM

"Ağlasam sesimi duyar mısınız,

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum."