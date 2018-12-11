Bir dergi iki kitap

Kaleme aldığı romanlarla yakın tarihe ışık tutan, edebiyatımızın büyük ustası Tarık Buğra’nın doğumunun 100. yılına özel hazırlanan dosyada, röportaj ve inceleme yazıları yer alıyor. Dergide, Buğra üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınan Prof. Dr. Mehmet Tekin ile yapılmış uzun soluklu bir söyleşi de yer alıyor. Usta yazarın çeşitli yönlerini anlatan Tekin, ‘Boyun eğmez tavrını hesaba katmadan Tarık Buğra’nın yazarlığını anlayamaz, anlatamazsınız’ diyor. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları ise iki yeni öykü kitabı yayınladı. Celalettin Murat imzalı ‘Derin Dükkan’da 17 öykü yer alıyor. Aynı zamanda Türk Edebiyatı Dergisi yazı işleri müdürü de olan Erhan Genç’in okurla buluşan hikaye kitabı ise ‘Şimdilik Havadisler Bunlar’ adını taşıyor. Kitapta 19 hikaye okurunu bekliyor.