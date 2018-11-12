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Bir şairin denemeleri 

Şair-yazar Mustafa Özçelik, şiirler, yazarlar ve kitaplar üzerine kaleme aldığı denemelerden oluşan dört kitapla birden okurları selamladı.

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Şiire en yakın tür denemedir’ denilse yeridir. Bu yüzden hemen her şairin gerek poetik görüşlerini açıklamak gerekse şiire ağır geleceğini düşündükleri konular hakkında söz söylemek için deneme türünü tercih ettikleri görülür. B u isimlerden biri de şair Mustafa Özçelik. Daha önce “Şairin Şiirler İmtihanı”, “Kitap Kitabı Çağırır”, “Gönül Gözü Gönül Sözü” gibi deneme kitapları olan Özçelik’in dört deneme kitabı daha yayımlandı. “Okumak ve Yazmak”, “Yazmanın Büyülü Dünyası”, “Yazarlar ve Kitaplar”, “Şiir, Şair, İnsan ve Hayat” adını taşıyan bu kitaplarda adlarından da anlaşılacağı gibi okumak, yazmak, yazar ve kitap konuları ele alınıyor. Bu yüzden konu olarak birbirini tamamlayan eserler olarak dikkat çekiyor. 

ŞİİR TADINDA NOTLAR

Özellikle yazarın “beni besleyen yazarlar/şairler” dediği isimler üzerindeki değerlendirmeleri hem edebiyatımızın önemli isimlerini tekrar gündeme getirmek hem de onlara karşı bir vefayı ortaya koymak adına anlamlı bir davranış olarak görülmektedir. Kitaplar, bir şair tarafından yazıldığı için dil ve üslup da ona göre şekillenmiş. Pek çok denemede şiir tadı bulmak mümkün hale geliyor. Kitaplar Nar yayınlarından çıktı. 

 

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