Bir şehidin hikâyesi TYB’de konuşulacak
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “İlk Kitaplar İlk Heyecanlar” programında Derya Kılıçlar’ın Mavi Marmara şehidi olan eşini anlattığı ‘Cevdet: Bir Şehidin Hikâyesi’ isimli deneme kitabı konuşulacak.
Söyleşi, bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Söyleşide, kitabın yazarı Derya Kılıçlar konuşmacı olarak yer alacak. 1972 Adana doğumlu olan Kılıçlar, Anadolu Üniversitesi İktisat ve İlahiyat mezunu. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen eşi Cevdet Kılıçlar’ın öyküsünü anlattığı ve deneme türünde kaleme aldığı ‘Cevdet: Bir Şehidin Hikâyesi’, yazarın okuyucu ile buluşan ilk kitabı.
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