Bir şehidin hikâyesi TYB’de konuşulacak

Söyleşi, bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Söyleşide, kitabın yazarı Derya Kılıçlar konuşmacı olarak yer alacak. 1972 Adana doğumlu olan Kılıçlar, Anadolu Üniversitesi İktisat ve İlahiyat mezunu. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen eşi Cevdet Kılıçlar’ın öyküsünü anlattığı ve deneme türünde kaleme aldığı ‘Cevdet: Bir Şehidin Hikâyesi’, yazarın okuyucu ile buluşan ilk kitabı.