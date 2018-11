Biz sinemacılar orta ölçekli fabrika gibiyiz

Sınav, sektörde yer yıl ortalama 100 film çekildiğini ve her bir filmde 100 civarında çalışanın görev aldığını belirterek ‘Biz yapımcılar yılda bir orta ölçekli fabrika kuruyoruz. Dünyanın hangi sektöründe iş adamı veya girişimci yılda bir orta ölçekli fabrika kurar. Biz bunu yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Gönlündeki işi yaptığını söyleyen Sınav, “Felç geçirdim, 60 yaşındayım, Çok şükür yeniden ayağa kalktım. Yine de kalkarım. Her an her şeye sıfırdan başlayabilirim” ifadelerini kullandı.

Çalışmaktan ölen yok

Sınav “Sektörde ağır çalışma şartları var” hatırlatması üzerine, “Ağır çalışma şartları diye bir şey yok. Bu ülkenin gerçekleri, ekonomisi, sektörü var. Çalışmaktan ölen yok dünyada” diye cevap verdi.

Sınav, Türkiye’de oyuncuların iyi paralar kazandıklarını hatırlatarak “Cumhurbaşkanı, bakanlar dahil kimse onların aldığı parayı almıyor. Öyle bir dünya yok. Zorlayarak yaptıran yok. Set çalışanları da hiçbir fabrika işçisinin almadığı parayı alıyor” diye konuştu.