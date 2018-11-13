Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Biz sinemacılar orta ölçekli fabrika gibiyiz

Devam etmekte olan Malatya Film Festivali çerçevesinde bir söyleşiye katılan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, bir film yapımcısını orta ölçekli fabrikaya benzetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sınav, sektörde yer yıl ortalama 100 film çekildiğini ve her bir filmde 100 civarında çalışanın görev aldığını belirterek ‘Biz yapımcılar yılda bir orta ölçekli fabrika kuruyoruz. Dünyanın hangi sektöründe iş adamı veya girişimci yılda bir orta ölçekli fabrika kurar. Biz bunu yapıyoruz” şeklinde konuştu.   

Gönlündeki işi yaptığını söyleyen Sınav, “Felç geçirdim, 60 yaşındayım, Çok şükür yeniden ayağa kalktım. Yine de kalkarım. Her an her şeye sıfırdan başlayabilirim” ifadelerini kullandı. 

Çalışmaktan ölen yok

Sınav “Sektörde ağır çalışma şartları var” hatırlatması üzerine, “Ağır çalışma şartları diye bir şey yok. Bu ülkenin gerçekleri, ekonomisi, sektörü var. Çalışmaktan ölen yok dünyada” diye cevap verdi.

Sınav, Türkiye’de oyuncuların iyi paralar kazandıklarını hatırlatarak “Cumhurbaşkanı, bakanlar dahil kimse onların aldığı parayı almıyor. Öyle bir dünya yok. Zorlayarak yaptıran yok. Set çalışanları da hiçbir fabrika işçisinin almadığı parayı alıyor” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA