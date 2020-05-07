Black Mirror 6. yeni sezon ne zaman çıkacak? Black Mirror'ın yapımcısından 6. yeni sezon açıklaması

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 17:51

Black Mirror'ın yapımcısından beklenen '6. yeni sezon' açıklaması geldi. Netflix'in en çok izlenen bilim kurgu dizisi olan Black Mirror 6. yeni sezonun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Netflix'te yayımlanan distopik bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın yapımcısı, koronavirüs günlerinde insanların kaldıramayacağını söyleyerek yeni sezon üzerinde çalışmayı bıraktı. Charlie Brooker, daha hafif, eğlenceli konular üzerinde çalıştığını duyurdu. Black Mirror 6. yeni sezon ne zaman çıkacak? Peki Black Mirror 6. yeni sezonun konusu ne? İşte Black Mirror'ın yapımcısından '6. yeni sezon' açıklaması

Black Mirror 6. yeni sezon ne zaman çıkacak? sorusu kısmen cevabını buldu. Her bölümü birbirinin devamı olmayan farklı bir dizi olan Black Mirror, 5. sezonun son bölümü Bannersnack ile izleyiciyi epey şaşırtmıştı. Hem dünyada hem de Türkiye'de büyük ilgi gören Black Mirror dizisinin yapımcısı Brooker, merakla beklenen 6'ncı sezon için "İzleyicilerin şu anda başka bir sezonu kaldırabileceğini düşünmüyorum. Toplumların yıkılışını konu alan hikayeler, şu an nasıl kaldırılabilir bilmiyorum. Bu yüzden onlar üzerinde çalışmıyorum" dedi.

Teknolojinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini inceleyen Black Mirror (Siyah Ayna) dizisinin yaratıcısı Charlie Brooker, Radio Times’a verdiği demeçte, hayranlarının merakla beklediği 6. sezon için şu sıra dünyanın bu kadarını kaldıramayacak kadar karanlık günlerden geçtiğini söyledi.

Fenomen distopik bilim kurgu dizisi Black Mirror’ın yapımcısı Charlie Brooker, yeni sezon hazırlıkları yapmadıklarını söyledi.

Radio Times’a verdiği demeçte Brooker, takipçilerinin merakla beklediği 6’ncı sezon için, ‘şu sıra dünyanın bu kadarını kaldıramayacak kadar karanlık günlerden geçtiğini’ ifade etti.

“İzleyicilerin şu sıra bir sezonu daha kaldırabileceğinden emin değilim” diyen Brooker, şu ifadeleri dile getirdi:

“Birtakım işlerle meşgulüm. Ne yapıp yapmadığımla ilgili ne söyleyebilirim, bilmiyorum. Çöken toplamlarla ilgili hikayelere şu sıra kim dayanabilir, bilmiyorum. O yüzden onların (Black Mirror bölümlerinin) hiçbiriyle uğraşmıyorum. Mizah yeteneklerimi yeniden yoklamak hevesindeyim, o yüzden kendimi güldürmeye yönelik senaryolar yazıyorum.”

Brooker, üzerinde çalıştığını söylediği eğlenceli senaryoların detaylarıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Bir süre İngiliz haber kuruluşu BBC, Brooker’ın insanların karantina sürecinde neler yaptıklarını konu alan bir çalışmanın hazırlığını yaptığını yazmıştı.

BLACK MİRROR 2011’DE BAŞLAMIŞTI

Black Mirror, ilk kez 2011 yılında İngiliz ‘Channel 4’te yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin yayın hakları 2015 yılında ise ABD’li şirket Netflix tarafından satın alındı.

Dizinin yapımcılığını Barney Reisz, yönetici yapımcı görevlerini ise Charlie Brooker ve Annabel Jones yürütüyor.

Black Mirror, yeni teknolojilerin insan ve toplum yaşantısına olan yansımalarını distopik bir perspektifle ele alıyor. Dizi; ikili ilişkiler, siyaset, medya, sanatı bilimkurgu ögelerine başvurarak yorumluyor. Dizinin her bölümünde farklı oyuncu kadrosu görev yapıyor ve farklı bir hikâye işleniyor.

Dünyaca ünlü bilimkurgu yazarı Stephan King, 2014 yılında attığı bir tweetle Black Mirror’u sevdiğini; ‘korkutucu, komik, zeki’ bulduğunu açıklamıştı.

Kısa süre önce BBC, 'Brooker’s Antibacterial Wipe' adında bir projenin gündemde olduğunu duyurmuştu. Bu yarım saatlik programın insanların karantina sürecinde neler yaptıklarına odaklanacağı belirtiliyor.