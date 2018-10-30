Boğaziçi Film Festivali'nde bugün
TürkMedya’nın kurumsal ortaklığında gerçekleşen 6. Boğaziçi Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra sinema sektörünün tartışıldığı etkinliklerle devam ediyor
- Proje geliştirme platformları aslında nedir, ne işe yararlar? Projenizi kime, nerede ve nasıl etkili bir şekilde sunabilirsiniz? Matthieu Darras, Hanna Atallah ve Hayet Benkara’nın konuşmacı olacağı “Proje Geliştirme Platformları: Pack & Pitch” adlı söyleşi saat 13:00’te Cezayir’de.
- Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Murat Düzgünoğlu’nunyönettiği “Halef”, saat12:00’de yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda…
- Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasıfilmlerinden Özkan Çelik’inyönettiği “Babamın Kemikleri”, yönetmen ve oyuncuların katılımıylasaat 16:00’da Atlas Sineması’nda…
- İsviçreli yönetmen Germinal Roaux’un dünya prömiyerini yaptığıBerlinale’nin Generation 14plusbölümünden En İyi Film Ödülü’nükazanan ve Etiyopyalıbir kız çocuğun umudunu yitirmeyişinin hikâyesini anlattığıfilmi “Fortuna”, saat 19:00’da KadıköySineması’nda…
- Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude’un Karlovy Vary’de En İyi Film seçilen son filmi “I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians / Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!”, 21:30’da Atlas Sineması’nda…
- Oscarlıaktör Robert Redford’un başrolünde olduğu ve şimdiden Oscar kulislerinde adısıkça anılan “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah”, 21:30’da Kadıköy Sineması’nda…
FESTİVALDE YARIN31 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
- Nathaniel Kahn’ın Sundance, Philadelphia, CPH:DOX film festivallerinde yarışan ve Jeff Koons, Gerhard Richter, Njideka Akunyili Crosby, Larry Poons gibi dünyaca ünlü güncel sanatçıların da konuk olduğu filmi “The Price Of Everything / Her Şeyin Fiyatı Vardır”, saat12:00’de Beyoğlu Sineması’nda…
- Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasıfilmlerinden Cafer Özgül’ün yönettiği “Sükut Evi”, dünya prömiyerini yönetmen ve oyuncuların katılımıylasaat 16:00’da Atlas Sineması’nda yapıyor.
- Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin dünya galasınıyaptığıVenedik’te eleştirmenlerden övgüler alan ve 15 yılınıİsrail hapishanesinde geçirdikten sonra evine dönen Filistinli bir adamın etkileyici hikâyesini konu alan filmi “Screwdriver / Tornavida”, yönetmenin katılımıylasaat 16:00’da Beyoğlu Sineması’nda yapıyor.
- İlk filmi “Frontier Blues” (2009) ile sinemaseverlerin radarına girmişİranlıyönetmen Babak Jalali’nin Berlinale’nin Forum bölümünde görücüye çıkan son filmi “Land / Memleket”, yönetmenin katılımıylasaat 19:00’da AtlasSineması’nda…
- Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasıfilmlerinden Mahmut Fazıl Coşkun’unyönettiği “Anons” yönetmen ve oyuncuların katılımıylasaat 21:30’da Atlas Sineması’nda…
- “Beyond the Rainbow”(2008) adlıbelgeseliyle ödüller toplamışKosovalıyönetmen Ismet Sijarina’nın 90’ların başında Yugoslavya Federasyonu'nun parçalanma sürecindeki Kosova’da yaşananlarıanlatan ve San Sebastián’da yarışan, Zürih’te de Seyirci Ödülü’nükazanan filmi “Cold November / Kasım Soğuğu”, yönetmen, oyuncusu ve yapımcısının katılımıyla21:30’da Beyoğlu Sineması’nda…
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