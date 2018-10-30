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Boğaziçi’nde her coğrafyadan film var 

6. Boğaziçi Film Festivali gösterimlerle devam ediyor.

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TürkMedya’nın iletişim ortaklığında gerçekleşen festivalin bugünkü bölümünde, Nathaniel Kahn imzalı ‘Her Şeyin Fiyatı Vardır’ adlı film 12:00’de Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek. Festivalin ulusal yarışma filmlerinden Cafer Özgül’ün yönettiği “Sükut Evi”, dünya prömiyerini yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 16:00’da Atlas Sineması’nda yapıyor. Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin 15 yılını İsrail hapishanesinde geçirdikten sonra evine dönen Filistinli bir adamın etkileyici hikâyesini konu alan filmi “Screwdriver / Tornavida”, yönetmenin katılımıyla saat 16:00’da Beyoğlu Sineması’nda. İranlı Babak Jalali’nin son filmi “Memleket”, yönetmenin katılımıyla saat 19:00’da Atlas Sineması’nda. Festivalin Ulusal Uzun Yarışma filmlerinden M. Fazıl Coşkun’un yönettiği “Anons” yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 21:30’da Atlas Sineması’nda. Kosovalı yönetmen Ismet Sijarina’nın 90’ların başında Yugoslavya Federasyonu’nun parçalanma sürecindeki Kosova’da yaşananları anlatan Kasım Soğuğu, yönetmen, oyuncusu ve yapımcısının katılımıyla21:30’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek. 

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