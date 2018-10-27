Boğaziçi’nde sinema rüzgarı 6. kez esiyor
TürkMedya’nın iletişim ortağı olduğu 6. Boğaziçi Film Festivali, Robert Redford’un oyunculuğa veda filmi ‘The Old Man&The Gun’ın Türkiye prömiyeriyle başladı. Festivalde 41 ülkeden 88 film gösterilecek.
- NİL ÖZER
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, 6. Boğaziçi Film Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen, TürkMedya’nın iletişim ortağı olduğu festivalin açılış programı, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale destek vermekten onur duyduklarını ve gelecek yıllarda da etkinliği desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da sinemaseverlerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını ve motive ettiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Festival Başkanı Ogün Şanlıer tarafından “Onur Ödülü” takdim edilen Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa da eserlerinin beğenilmesinden dolayı büyük bir onur duyduğunu vurgulayarak, “Stratejik bir ödülü stratejik bir yerde alıyorum. Yunus şeklindeki bu ödül için su bulacağıma söz veriyorum. Umuyorum ki bu ödül sayesinde filmlerim ve Ukrayna sinemasının eserleri daha fazla yere ulaşır” şeklinde konuştu.
Festivalin açılış gecesine yoğun ilgi vardı. Festival Başkanı Ögün Şanlıer ile Ukraynalı Yönetmen Sergei Lonitza ve konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
3 KASIM’A KADAR SÜRECEK
Açılış etkinliğinin ardından Robert Redford’un son filmi ‘The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah’ın gösterimi yapıldı. Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma, yerli sinemacılara özel sunulan Bosphorus Film Lab desteği ve özel konuklar yer alırken, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek. Festival kapsamında bugün, Emrah Kılıç’ın yöneteceği “Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri” konulu söyleşi programı gerçekleştirilecek. TRT’den Cemil Yavuz, CGV Mars’tan Serdar Can ve TV ‘tan Barış Zavaroğlu konuşmacı olduğu program, Akademi Beyoğlu’nda yapılacak. Festival, 3 Kasım’da sona erecek.
HERKESİ FESTİVALE BEKLİYORUZ
Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nin açılışına katılan ünlüler festival hakkında duygularını dile getirdi.
Serdar Akar (Yönetmen- Festival Jüri Başkanı): Sinema için yapılan her şey çok güzel. Böyle bir festivalin de olması ayrıca güzel. Boğaziçi Festivali’nin programını gördüm gerçekten çok güzel kısa filmler ve belgeseller var. Mümkün olduğu kadarıyla takip etmeye çalışacağım.
Begüm Birgören (Oyuncu-Festival Jüri Üyesi): İlk kez böylesine büyük bir festivalde jüri üyesi oldum. Her zaman festivallere ilgisi olan ve elimden geldiğince takip eden bir oyuncuyum. Bu festivalde de büyük bir emek var. Herkesi bekliyoruz.
Serkan Çağrı (Klarnet Virtüözü): Boğaziçi Film Festivali özverili bir çalışma. Marka oldu diyebilirim. Çok kolay değil böylesine büyük bir organizasyonu yapmak. Hayırlı olsun nice 6 değil 16 yıllar diliyorum.
Hande Doğandemir (Oyuncu): Film festivallerine her zaman büyük ilgi duymuşumdur. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Elimden geldiğince festival programını kaçırmayacağım çok iyi filmler var çünkü.
Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici ile bir araya gelen Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, “Festivalin güçlenerek devam ediyor. Herkesi davet ediyoruz” dedi.
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