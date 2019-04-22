‘Bu sene San Marino Türkiye’dir’
San Marino adına 64. Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan Türk şarkıcı Serhat Hacıpaşalıoğlu, “’Bu sene San Marino, Türkiye’dir’ diyorum ve San Marino adına Türkiye’nin kazanması için yurt dışında yaşayan tüm Türklerden cep telefonu mesajlarını bekliyorum” dedi.
Söz ve müziği kendisine ait olan “Say na na na” şarkısıyla San Marino adına Eurovision’da yarışacak Hacıpaşalıoğlu, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen özel Eurovision etkinliğine katıldı. Sanatçı ‘’Yarışmadaki tek Türk olarak Türk bayrağının da sorumluluğu taşıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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