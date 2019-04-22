‘Bu sene San Marino Türkiye’dir’

Söz ve müziği kendisine ait olan “Say na na na” şarkısıyla San Marino adına Eurovision’da yarışacak Hacıpaşalıoğlu, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen özel Eurovision etkinliğine katıldı. Sanatçı ‘’Yarışmadaki tek Türk olarak Türk bayrağının da sorumluluğu taşıyorum” değerlendirmesinde bulundu.