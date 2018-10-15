Bugünkü gençlerin bir arzusu var mı? 

2016 yılında Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülen Eroğlu, söyleşide, 1970’li yıllarda yaşadığı fikir ve sanat ortamını anlattı. 1970’lerde toplumda maddi bir karşılık beklemeden bir çabanın ve gayretin görüldüğünü ifade eden Eroğlu, “Şiddetli arzu ile bir çok kurum ve şahıs, belirli faaliyetlerin içinde olmuşlardı. O dönemde bir idealizm vardı. Öyle bir kuşak oluşmuştu. Bugünkü gençler arzu sahibi değil. Bizim dönemdeki müşterek arzu ve ideal birliği bir kuşak oluşturmuştu” dedi.