Cadde ve sokaklara estetik dokunuş

Şehrin daha estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, geçtiğimiz yıl Etüd Proje Müdürlüğünce Kentini Kendin Tasarla Benim Kütahya'm Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması düzenlemişti. Yapılan yarışmada dereceye giren tasarımlardan oluşan levhalar, Kent Estetik Komisyonu tarafından seçilerek araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezindeki cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Daha önce de şehirde bulunan bulvar ve parkların tabelalarını tek tip olacak şekilde yeni görünümlerine kavuşturan Kütahya Belediyesi, yapılan yarışmayla seçilen tasarımları şehir merkezine yerleştirerek estetik bir dokunuş yapmış oldu.