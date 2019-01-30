‘Can Yeleği’ne gala

Gala gecesine çok sayıda davetli katıldı. Elçin Atamgüç’ün rol aldığı oyunda, hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikayesi anlatılıyor. Oyun, 13-16 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde seyredilebilecek.