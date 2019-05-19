Cannes’a Türkiye damgası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin film endüstrisi için ideal bir çekim merkezi olduğunu anlatmak amacıyla Cannes Film Festivali’nde düzenlenen Türk Günü’nde uluslararası sinema sektörünün temsilcilerini Türkiye’ye davet etti. Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen resepsiyonda Ersoy, Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılara Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadar katkı verileceğini vurguladı. Gecede modacı Zeynep Kartal’ın yeni koleksiyonu tanıtıldı, perküsyon sanatçısı Burhan Öçal da mini bir konser verdi. Konseri eşi Pervin Ersoy ile izleyen Bakan Ersoy, gecede Zeynep Kartal, Burhan Öçal ve uluslararası sinema sektörünün temsilcileri ile bir süre sohbet etti.