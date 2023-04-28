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Kültür Sanat

Cannes'da bir ilk! Amaziğ-Berberi dilinde yer alacak

Cezayirli Mevlüt Ayit Lyutna'nın yönetmenliğinde Amaziğ-Berberi dilinde çekimleri yapılan 'Ukham Yarga, Makar Anashamu' (Ev Yanıyor, Belki de Isınıyor) adlı kısa film, 76. Cannes Film Festivali'nin 'Yönetmenlerin On Beş Günü' (Quinzaine Des Cineastes) bölümü seçkisinde yer aldı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 02:43 - Güncelleme:
Cannes'da bir ilk! Amaziğ-Berberi dilinde yer alacak
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Quinzaine Des Cineastes'ten yapılan yazılı açıklamada, Yönetmen Ayit Lyutna'nın "Ev Yanıyor, Belki de Isınıyor" adlı kısa metrajlı filminin bu yıl 16 - 27 Mayıs'ta düzenlenecek 76. Cannes Film Festivali çerçevesinde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilecek ilk on filmden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, filmin Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan genç bir adamın Cezayir'in kuzey doğusundaki Amaziğ-Berberi halkın yoğun olarak yaşadığı Kabail bölgesine vedasını konu edindiği kaydedildi.

Cezayir'in kuzey doğusundaki Kabail bölgesinde bulunan Bicaye kentinin bir köyünde çekimleri yapılan film, Cannes Film Festivali kapsamında ilk defa yer alacak Amaziğ-Berberi dilinde Cezayir yapımı bir olmasıyla dikkati çekiyor.

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