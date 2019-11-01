Dikkat çeken tespit: Hayatımız kaç saniyeden oluşur?

272 sayfadan oluşan “Üç Saniye” kitabı Seyfi Bozçelik’in mesleki hayatı boyunca dinlediği hayat hikayelerinden oluşuyor. Eser, aynı zamanda Kültür Bakanlığının ilk kitabını yazan yazarlara verdiği ‘ilk basım giderlerini karşılama’ ödülüne de layık görüldü.

2019 Edebiyat Ödüllü yazar, “Üç Saniye” kitabında modern dünya içerisinde insanların yaşadığı zorluklara, modernitenin zaman içerisinde unutturduğu eski değerlere dikkat çekiyor:

“Hepimizin hayatı aslında bir nefes,

Tek nefestir!

Dönülmez akşamın ufkunda, ölüm denen meçhule giderken

Yaşadıklarımız ve yaptıklarımızla yüzleşmedir.

Ve insan en büyük problemidir güvenmek;

Bir elma için cennetten kovulmaktır!

Kendi dünyamızın cennet bahçelerinde Ademileştirdiğimiz insanların, aslında hiç buna değmediklerini anladığımızda başlar kavurucu sıcaklar. O demden sonra nereye giderseniz gidin, ardınıza/aklınıza takılmış hiçbir gerçekten kurtulamazsınız.

Hayatınız Üç Saniye, durduramazsınız!...”