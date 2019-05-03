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Cem Yılmaz TEYEV için sahnede

Cem Yılmaz TEYEV için sahneye çıktı.

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Yılmaz’ın gösteri biletleri Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malüllleri, Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı yararına (TEYEV) satıldı. Sanat, cemiyet ve iş dünyası hem TEYEV’E destek olmaya hem de ‘Diamond Elite Platinum Plus’ gösterisi ile kahkaha atmaya akın etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi TEYEV İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Müberra Çalışkan, Reyhan Kalyoncu, Rahmi Koç geceye katılan isimlerdi. Cem Yılmaz, Emniyet teşkilatı ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Çalışkan da “Gülmeye ihtiyacım varmış” dedi. Geceden elde edilen gelirle yüzün üzerinde şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursu karşılanmış oldu. 

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