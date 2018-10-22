Çin’den Anadolu’ya ebru ve hattın İpek Yolu 

Hikmet Barutçugil, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Çin’in modernleşirken hep kendini taklit ettiğini, bizdeki gibi Batıyı kopya etmediğini söyledi. Ebru sanatının inceliklerine de değinen Barutçugil, “Bence ebru, resim, heykel, musiki ve mimari gibi ana sanat dalının adı. Bu tek düzelikten, tek kalıplılıktan çıkarıp onu başka boyutlara taşımaktı hedefimiz. Bu sergi bunun bir göstergesi” dedi. Çinli Hattat Jiang ise Türkiye’ye ilk defa 2008’de Hasan Çelebi’den Arapça hat sanatını öğrenmek üzere geldiğini dile getirdi. Sanatçı, 10 yıl içinde 20 kez Türkiye’ye geldiğini ve icazet aldığını belirtti. Üsküdar’daki Nevmekan Sahil’de açılan sergi ay sonuna kadar görülebilir.

Hikmet Barutçugil ve (sağdaki) Guang Jlang