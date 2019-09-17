Çin’in modern tavus kuşları Bolşoy’da
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Uluslararası Çağdaş Dans Festivali ‘Danceinversion’, renkli görüntülere sahne oldu.
Başkent Moscova’nın dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda sahne alan Çinli dans grubu Peacock (tavus kuşu) Çağdaş Dans Gubu’nun performansı ilgiyle izlendi. Koreograf Yang Liping’in, ‘Rite of Spring’ adlı gösterisinde hünerlerini sergileyen Çinli dansçıların geleneksel Çin kültüründen esinlenen sahne kostümleri ile yaptığı gösteri büyüleyici görselliğiyle göz kamaştırdı.
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