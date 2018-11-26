Çocuk tiyatrosu 2. sezona başlıyor!

Hospitadent’in Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile başlattığı “Hospitadent Çocuk Tiyatrosu” sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz sezon 10000 çocuğa ağız ve diş sağlığını eğlenceli bir şekilde anlatmış ve birçok çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmıştı. Bu yıl da Süper Hospi Mikroplara Karşı” adlı tiyatro oyunuyla İstanbul’daki tüm minikleri ücretsiz olarak buluşturuyor. Kerem Alışık’ın süpervizörlüğünü yaptığı, Yalvaç Ural’ın yazdığı ve Yiğit Pakmen’in yönettiği oyunda, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi eğlenceli bir şekilde minik seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Alışkanlıkları Küçük Yaşta Başlıyor.

Ağız ve diş sağlığının çocukların gelişiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olduğunu dile getiren Hospitadent Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, “Türkiye’de diş fırçalama alışkanlığı yok denecek kadar az. Bu sebeple, çocukluk çağında yapılan bilinçlendirme, doğru ve düzenli ağız ve diş sağlığı, bakımı ve koruyucu tedbirler ile azaltılabilir. Düzenli hekim kontrolü, çocuğun hekim ile ilişkisinden kaynaklanan bilinçlenme, fırçalamanın öneminin öğretilmesi çocuk için ileri yaşlara yönelik edinilmiş en önemli kazançtır. Genel anlamda çocukluk çağında uygulanan koruyucu hekimlik uygulamaları, sürecin daha az zahmetli, daha az masraflı ve daha az ağrılı olmasını sağlar. Tüm bu bilgiler ışığında ağız ve diş sağlığının önemini çocuklarımıza hem keyifli ve kalıcı bir şekilde anlatmak amacıyla “Hospitadent Çocuk Tiyatrosu’nu” sosyal sorumluluk projesi kapsamında devam ediyoruz.

Hospitadent Çocuk Tiyatrosu’nun var oluş nedeni, çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda en doğru bilgiyi onlarda kalıcı izler bırakacak şekilde aktarmaktır. Gözlemlerimiz ve ebeveyn yorumları, tiyatroyu bir kere izleyen çocukların, oyundan aldıkları bilinçle dişlerini fırçalamayı bir gün bile aksatmadıkları yönünde” diye konuştu.

25 Kasım 2018 Pazar GRANDPERA/ TAKSİM 12:00

16 Aralık 2018 Pazar TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ / MALTEPE 12:00

12 Ocak 2019 Cumartesi CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 13:00 ve 15:00

20 Ocak 2019 Pazar ŞİŞLİ NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ 13:00

Tiyatro rezervasyon numarası: 0544 445 09 10

Not: Tiyatro ücretsizdir bu nedenle rezervasyon yapılması gerekmektedir.