CRR’de şefler geçidi

Müzikseverlerle buluşmak için farklı ülkelerden gelecek şefler, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yönetecek. Seri kapsamında ilk konser, 23 Kasım’da Berlin Senfoni Orkestrası’nın daimi şefi Lior Shambadal’ın yönetiminde gerçekleştirilecek ve konserde genç virtüöz Pelin Halkacı solist olarak yer alacak. İtalyan Şef Jacopo Sipari’nin yönettiği, Hyunah Park’ın solist olarak yer aldığı 11 Ocak 2019’daki ikinci konseri, Çek Cumhuriyeti Filarmoni Orkestrası Şefi Alfonso Scarano’nun yöneteceği 18 Ocak’taki konser takip edecek. Konserler kapsamında İtalyan Carlo Rizzari 15 Şubat, Polonya Baltık F. Chopin Filarmoni Orkestrası Şefi Massiniliano Caldi 15 Mart, Hakan Şensoy 5 Nisan ve BBC Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Micha Nesterowicz 5 Mayıs’ta klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak.