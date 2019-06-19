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Cüneyt Arkın filmlerine ev sahipliği yapıyordu: Anemas Zindanları restore edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bizans döneminden kalma Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları’nın restorasyon çalışmalarını tamamladı. Bir dönem Cüneyt Arkın filmlerine de konu olan Anemas Zindanları yakın zaman içerisinde ziyarete açılacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bizans imparatorluğu döneminde Eğrikapı-Ayvansaray arasındaki Bkakhernai Sarayı’ndan günümüze kalan tep yapı olarak bilinen Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları’nın restorasyon çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.
 
Anemas Zindanları, Bizans döneminde esirlerin mahkûm edildiği küçük hücre odalarından oluşuyor. Bir dönem Cüneyt Arkın filmlerine de konu olan Anemas Zindanları yakın zaman içerisinde ziyarete açılacak.
 
 
Anemas Zindanı – İşkence Odaları

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