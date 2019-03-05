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‘Damdan düşmüş’ bir alimin öğütleri

Büyük İslam Alimi İbn Hazm 994 yılında bugünkü İspanya sınırlarında kalan Kurtuba’da doğdu. Eserleri İslam dünyası kadar Hristiyan Batı’yı da etkiledi. 

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-Âdil olmak isteyen, kendini hasmının yerine koysun; zulmünün farkına o zaman varır.  

-Vefasız dosta sahip olmak, dost kaybetmekten daha büyük bir felakettir.  

-Aptal adam, babasının akıllığıyla övünür.  

-Kendini senden daha kusurlu olan kimselerle mukayese etme, bayağılaşır gidersin!  

Yukarıdaki öğütler “damdan düşmüş” bir âlimin öğütleri. Ülkemizde daha çok “Güvercin Gerdanlığı” kitabıyla tanınan İbn Hazm, kaybedilen o muhteşem Endülüs’te yaşadı. Bir vezirin oğlu ve çok ünlü bir âlimken Endülüs iç savaşında her şeyini kaybetmiş, kuruşa muhtaç hale gelmiş biriydi İbn Hazm. İyi günlerinde ve kötü günlerinde insanları yakından tanıdı ve paha biçilmez bir hayat tecrübesi kazandı. İnsanlara yardımcı olmak için de “Erdemli İnsanın Yol Haritası” kitabını yazarak o tecrübelerini öğütler şeklinde yazıya döktü. 

Erdemli insanın yol haritası

Sufi Kitap yayınları arasında çıkan “Erdemli İnsanın Yol Haritası”, gündelik hayatta karşılaştığımız çeşitli konular hakkında akılda tutulup uygulanması gereken her insan ve her dönem için geçerli altın kurallar veriyor. Cemal Aydın tarafından dilimize aktarılan bu 128 sayfalık kitap, insanı kendi davranışları hakkında düşünmeye ve daha ihtiyatlı davranmaya yöneltiyor. Bu kitaptaki gibi bizzat kendisi acılar çekmiş kimsenin kaleminden dökülen nasihatlere kulak vermekte fayda var. İnsanlığın çok daha fazla dünyevileştiği ve bencilleştiği günümüzde bu ve bunun gibi kitapları elimizin uzanacağı yerde bulundurmak gerekiyor. 

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