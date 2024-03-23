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Kültür Sanat

Depremde hasar gören asırlık cami restore edilerek yeniden ibadete açılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve ibadete kapatılan tarihi Kestanepazarı Camisi, restore edilip yeniden ibadete açılacak.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Depremde hasar gören asırlık cami restore edilerek yeniden ibadete açılacak
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İlk yapım yılı tam bilinmese de 1667'de Eminzade Hacı Ağa ya da Ahmed Ağa tarafından yaptırıldığı değerlendirilen cami, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunuyor.

Bugünkü halini, 19'uncu yüzyılda yaşanan büyük bir yangında harap olduktan sonra, aynı yüzyılın ikinci yarısında yapılan çalışmalarla alan ibadethane, kare bir mekan üzerine büyük bir kubbeyle etrafında dört kubbeden oluşan mimariye sahip. Tarihi caminin mihrabının da Selçuk ilçesinde bulunan ve Türk mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve gösterişli eserlerinden olan İsa Bey Camisinden getirildiği belirtiliyor.

Seferihisar açıklarında 4 yıl önce meydana gelen depremde büyük hasar gören tarihi camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları yapılıyor.

3 YILDA TAMAMLANACAK

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, AA muhabirine, Kestanepazarı Camisi'nin kentteki en önemli tarihi yapılardan birisi olduğunu söyledi.

Depremde aldığı hasar nedeniyle camide ibadet yapılamadığını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Camimizin yapımı, merkezde yer alışı ve büyüklüğüyle önem arz etmesi ve bugün halen ayakta kalıyor olması bizim için çok önemli. İnşallah bu çalışmayla camimizin güçlenerek yine eski ihtişamını, önemini, devam ettireceğini düşünüyoruz. Şu anda üst çalışmalarına başladık. Temel aşamalarına da girip güçlendirip camimizin, ecdat yadigarı bu eserin uzun yıllara taşınmasını hedefliyoruz."

Can, çalışmaların 3 yılda tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasındaki birçok caminin İzmir'deki depremde hasar gördüğünü ifade eden Tahir Emre Can, hemen hemen tamamının onarıldığını belirtti.

Can, 2024 yılı için de planlamaları yaptıklarını ve hem İzmir hem de Manisa'daki eserlerin restorasyonu için çalışma gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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