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Kültür Sanat

Depremde zarar gören tescilli kültür varlıkları restorasyonla yeniden turizme kazandırılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören tescilli kültür varlıkları, başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden turizme kazandırılacak.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Depremde zarar gören tescilli kültür varlıkları restorasyonla yeniden turizme kazandırılacak
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da kültürel varlıklara da zarar verdi.

Kent merkezinde bulunan ve zarar gören Atatürk Anı Evi, Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve tarihi Malatya evleri olarak bilinen Beşkonaklar'da Temmuz 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca onarım çalışması başlatıldı.

Söz konusu kültür varlıklarında çalışmalar sürerken restorasyonların yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

BEŞKONAKLAR'IN PEYZAJ DÜZENLENMESİ DE YAPILIYOR

Onarımı süren Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi'nde ilk önce binanın çatı örtüsü yenilenirken, bunun dışında yeni projeye uygun olarak güçlendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Binanın elektrik, su, doğalgaz gibi projeleri çizilip onaylanırken, konakların yıkılan duvarlarında onarım ile çevresinde peyzaj düzenlemesi işlemleri yürütülüyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi bölgenin, restorasyonun tamamlanmasıyla çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için tekrar kullanıma açılması planlanıyor.

ATATÜRK ANI EVİ

Kesme taştan yapılan ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı yapısı olan Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nde ise binanın temel seviyesine kadar yapılan kazının ardından güçlendirme amacıyla beton dökümü gerçekleştirildi.

Hasar gören duvarlara enjeksiyon uygulaması yapılan binada depremin hasarları ortadan kaldırılmaya çalışılırken, bodrum katta duvar örülmesi işlemleri devam ediyor.

Arkeoloji Müzesi'nde de iç duvarların yenilenmesi işlemi yapılıyor.

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