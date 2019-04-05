Derviş Zaim’den görme biçimleri
İlk kitabı Ares Harikalar Diyarında ile Yunus Nadi Roman Armağanı’nı kazanan ünlü yönetmen ve senarist Derviş Zaim, yeni romanı Rüyet’te insan ruhunun derinliklerine bir bakış atıyor.
Derviş Zaim’in 1992 yılında Yunus Nadi Roman Armağanı’nı kazanan Ares Harikalar Diyarında adlı romanından sonra kaleme aldığı ikinci eser olan Rüyet, insan ruhunun anlam bulma ve kendini oluşturma çabasını ele alıyor.
Rüyet’i kaleme alırken etkilendiği kaynaklardan birinin de Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi olduğunu söyleyen Zaim, divan edebiyatının son büyük eserlerinden biri olan mesneviyi ele alarak, onu roman sanatının olanakları ile yeniden yazmaya ve inşa etmeye girişmiş.
NE TRAJEDİ NE İRONİ
Zaim,Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan romanla ilgili olarak,“Rüyet sadece büyük şair Şeyh Galib’in mesnevisine selam göndermekle yetinmiyor, onun yanısıra Spinoza’ya, Batılı roman biçimlerine, yirminci yüzyılın Batı kökenli çağdaş sanat düşüncesine de yer veriyor. Çünkü bütün bu yelpaze, insanlık hazinesinin ve üzerinde durduğumuz topraklarda yaşayanların ortak mirası konumunda bulunuyor” diyor.
Altını çizmek istediği ikinci hususun Türk roman geleneği içinde tartışılan Doğu-Batı gerginliği olduğunu belirterek sözlerine devam eden Zaim, “Bu ikilemi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın trajedi olarak konumlandırdığı, Oğuz Atay’ın ise ironi sanatını kullanarak aşmaya çalıştığı kabaca söylenebilir. Rüyet, sözünü ettiğimiz Doğu-Batı gerilimini ayrı bir yaklaşımla ele almaya gayret ediyor’’ şeklinde konuşuyor.
Terle ve mesaiyle ortaya çıktı
Yönetmen ve senarist kimliğiyle daha çok tanındığını belirten Derviş Zaim, “Rüyet 2016 yılının başlarında yazmaya girişildi ve yaklaşık 2.5 yıllık bir sürede yazıldı. İlham esin perisi işin içerisinde var mıydı? Yok muydu? Onlara pek inanmadığımı söylemem gerekiyor. Terle ve mesaiyle ortaya çıktı” diye konuştu. Rüyet kelimesinin birçok anlamı olduğunu anlatan Zaim, “kalpten görmek” anlamının kendisine çekici geldiğini ayrıca bir önceki filmi “Rüya” ile de bir ilişkinin söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.
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