Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobilin yarım kalan hikayesi TOGG'la tamamlandı.



Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri olan TOGG'un seri üretim bandından indirilmesiyle "Devrim"e emek veren Türk mühendislerin ruhları yıllar sonra şad oldu.

Geçmişe dönük bakıldığında Devrim otomobilinin TOGG'la gündeme gelmesi başarısı yarım kalmış bir diğer hikaye "Bandırma Füze Kulübü"nü akıllara getirdi.

Türkiye'nin ilk füze kulübü olan "Bandırma Füze Kulübü", Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak başlayan, ABD ve Rusya'yla amatör uzay yarışına girecek kadar gelişen ve Türkiye'nin tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir topluluğun adı. 5 liseli genç, 1959'da ilk uzaya füze fırlatma denemesini yaptı.



Bandırma Füze Kulübü'nün 1962-63'lere kadar süren sürekli füze denemeleri basın yoluyla NASA tarafından öğrenildi. Füze kulübü ile irtibat kuruldu.



"Devrim" otomobilinde yaşanan entrikalar, engellemeler, sabotajlar "Bandırma Füze Kulübü"nün de başına geldi. 1957'de kısıtlı imkânlarla füze çalışmalarına girişen bir grup Bandırmalı öğrencinin çeşitli sebeplerle önleri kesildi. Devlet gerekli ve yeterli desteği vermedi.

"DESTEK VERİLSEYDİ ROKET ÇALIŞMALARI TÜRKİYE'DE ÇOKTAN BAŞLARDI"



Vefat eden Bandırma Füze Kulübü Kurucusu Mehmet Artuğ Sayıner, "Bizim yaptığımız deneme sayısı tahmin ediyorum 50'yi geçmiştir. Ve çoğunda başarılı olduk. Eğer biz bu işe devam etseydik o günden bu roket çalışmaları Türkiye'de başlamış olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Başarıları yarım kalsa da "Bandırma Füze Kulübü"nün öyküleri genç nesillere ilham oldu. Yarım asır önce 5 liseli gencin yaktığı meşale bugün de Türk gençliğinin elinde yükselmeye devam ediyor.

"BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ"NÜN İLHAM VEREN ÖYKÜSÜ SİNEMAYA TAŞINDI



Gençlerin nesiller boyu izleyip ilham alacağı ve başarı için asla vazgeçilmemesi gerektiğini anlatan "Bandırma Füze Kulübü"nün ilham veren öyküsü ise TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye aktarıldı.

Türk tarihinde çekilmeyi hak eden gerçek hikayelerden biri olan "Bandırma Füze Kulübü" filmi ebeveynlere çocuklarına karşı ve onların düşüncelerine biraz daha saygı duymalarını tavsiye eden bir mesajlar da içeriyor.



BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU



Film, karşılarına çıkan bütün engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran bir grup Bandırmalı gencin hikayesini anlatıyor. 1950'li yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere birçok ülkede, uzayın bilinmezliğini aydınlatmak için zorlu bir mücadele başlar. SSCB, 1957'de Sputnik'le uzaya ilk roketi gönderir ve hemen ardından ABD de harekete geçer. Bandırmalı gençler ise Sputnik'ten aldıkları ilhamla, maddi imkanları veyahut devlet desteği dahi olmadan Bandırma Füze Kulübü'nü kurarlar.