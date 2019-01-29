Divan şiirinden modern şiire
Şiar dergisi 2019’a 20. sayısıyla birlikte girdi.
“Divan Şiirinin Modern Şiire Etkisi” dosya konusuyla okuyucunun karşısına çıkan dergide Serap Kadıoğlu; “İkinci Yeni’de Divan Şiirinin Tezahürü”, İdris Mahfi Erenler; “Divan Şiirini Yıkmak Ya Da Yeniden İnşa Etmek”, Hayrettin Orhanoğlu; “Gelenek ve Modernlik Arasında Şiir”, Hakkı Özdemir; “Eve Dönen Bir Diğer Adam: Atilla İlhan” ve Yağız Gönüler; “Yahya Kemal ve Türk Şiiri” başlıklı yazılarıyla dosyaya katkı sağlıyor.
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