Divan şiirinden modern şiire

“Divan Şiirinin Modern Şiire Etkisi” dosya konusuyla okuyucunun karşısına çıkan dergide Serap Kadıoğlu; “İkinci Yeni’de Divan Şiirinin Tezahürü”, İdris Mahfi Erenler; “Divan Şiirini Yıkmak Ya Da Yeniden İnşa Etmek”, Hayrettin Orhanoğlu; “Gelenek ve Modernlik Arasında Şiir”, Hakkı Özdemir; “Eve Dönen Bir Diğer Adam: Atilla İlhan” ve Yağız Gönüler; “Yahya Kemal ve Türk Şiiri” başlıklı yazılarıyla dosyaya katkı sağlıyor.