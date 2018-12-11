Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

DT’de bu hafta beş oyun var 

İstanbul Devlet Tiyatrosunda, 11 Aralık - 16 Aralık tarihleri arasında 5 oyun sahnelenecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Elektra’ Cevahir Salon 1’de, ‘Giydirici’ Cevahir Salon 2’de, ‘Sahibinin Sesi’ Üsküdar Tekel Sahnesi’nde, ‘İstasyon’ Üsküdar Stüdyo Sahnesi’nde, ‘Keloğlan Keleşoğlan’ adlı çocuk oyunu ise 16 Aralık Pazar günü Cevahir Salon 2’de seyirciyle buluşacak. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´nın ilk eserlerinden ´Kitab-ı Cihannuma´ restore edildi

Osmanlı´nın ilk eserlerinden ´Kitab-ı Cihannuma´ restore edildi

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA