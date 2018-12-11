DT’de bu hafta beş oyun var 

<p> ‘Elektra’ Cevahir Salon 1’de, ‘Giydirici’ Cevahir Salon 2’de, ‘Sahibinin Sesi’ Üsküdar Tekel Sahnesi’nde, ‘İstasyon’ Üsküdar Stüdyo Sahnesi’nde, ‘Keloğlan Keleşoğlan’ adlı çocuk oyunu ise 16 Aralık Pazar günü Cevahir Salon 2’de seyirciyle buluşacak. </p>
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