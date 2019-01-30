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Dünya çapında halı sergisi yapacak

Ressam Devrim Erbil, Türkiye’deki halıcılık kültürünün canlandırılması amacıyla bütün dünyada halı sergisi yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

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Erbil, “Ben çocukluğumda halalarım evlerin girişinde halı dokurlardı. Baba tarafım Uşaklı olduğu için, halıyı o zamandan sevdim. Türkiye’de halıcılığın canlandırılmasına yönelik bir sanatçının halı sevgisini gösteren halılar ve halı sergisi yapacağım” açıklamalarında bulundu.  

Türkiye’de halı kültürünün kalmadığını, atölyelerin teker teker kapandığını ifade eden duayen ressam Erbil, “Halı, Türklerin insanlığa armağanı bir tekniktir. Osmanlı döneminde batılılar bunu fark ettiler. Avrupalı ressamlar buradan giden halıları koydukları resimler yaptılar. Halının sanat tarihine de etkileri oldu” diye konuştu. 

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Son on senedir kendi desenlerini, resimlerini halıya ve kilime dönüştüren, hatta bunun için atölye kuran ressam Devrim Erbil, şimdiye kadar 20 halı biriktirdiğini dile getirdi. Bu konuda heyecanını gizlemeyen Erbil, ‘’İnsanlar belki hiç dünyada yapılmamış olan bir sergiyi görecekler. Halılarımı yer yer bazı sergilerde gösterdim. Fakat şuan bütün dünyada Türkiye’de halıcılığın canlandırılmasına yönelik bir sanatçının halı sevgisini gösteren halılar ve halı sergisi yapacağım. Bu benim için hiç vazgeçilmez bir heyecan. Bunları yakın zamanda göreceksiniz” şeklinde konuştu.  

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