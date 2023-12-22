İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2183
  • EURO
    32,3026
  • ALTIN
    1943.52
  • BIST100
    7615.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Dünyadaki ilk barış anlaşması olarak biliniyor! Türkiye, replikasını İtalya'ya hediye etti
Kültür Sanat

Dünyadaki ilk barış anlaşması olarak biliniyor! Türkiye, replikasını İtalya'ya hediye etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyadaki ilk barış anlaşması olarak bilinen 'Kadeş Antlaşması'nın replikasını, İtalya'nın Torino kentinde bulunan, Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye etti.

AA22 Aralık 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Dünyadaki ilk barış anlaşması olarak biliniyor! Türkiye, replikasını İtalya'ya hediye etti
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'daki Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmekte olan Kadeş Antlaşması'nın replikası, dün Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner tarafından Torino'daki Antik Mısır Müzesi'ne teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı doğrultusunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan replikanın, Türkiye'nin kültür ve turizmi barışın anahtarı olarak değerlendirmesi sebebiyle Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye edildiği belirtildi.

Kadeş Antlaşması'nın replikasının, Torino'daki müzenin yeni açılan "Yazıtlar Salonu"nda dün itibarıyla sergilenmeye başlandığı ve eserin ilk günden büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Torino Antik Mısır Müzesi Başkanı Evelina Christillin ile Müze Müdürü Christian Greco'nun antlaşmanın replikasını hediye eden Türkiye'ye teşekkürlerini ilettikleri öğrenildi.

Milattan önce 13. yüzyılda, o dönem Doğu Akdeniz'in iki başat gücü Mısır ve Hitit imparatorluklarının liderleri Mısır Firavunu 2. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuşili'nin yaptığı "Kadeş Antlaşması", tarihteki ilk uluslararası barış antlaşması olarak biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.