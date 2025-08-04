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Kültür Sanat

Dünyanın gözü Türkiye'nin bu bölgesinde... Binlerce yıllık büyük keşif

Dünyanın gözünü çevirdiği İznik'te büyük bir keşif gerçekleşti. Papa'nın da ziyaret edeceği kentte yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik keşfedildi.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
Dünyanın gözü Türkiye'nin bu bölgesinde... Binlerce yıllık büyük keşif
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Papa'nın geleceği İznik'te Roma dönemine ait mozaik ve mezarlar bulundu. Dünyanın takip ettiği bölgede kazı çalışması başladı.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ KEŞİF

4 medeniyete başkentlik yapmış ve yeni Papa'nın ziyaret edeceğini açıklandığı tarihi kent İznik dünya gündeminde olmaya devam ederken, İznik Müze Müdürlüğü Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik keşfetti.

İznik Müze Müdürlüğü İznik Hisardere Nekropol alanında devam eden kazılarda 3 yeni mezar alanı ile birlikte bazilikaya ait mozaikli bölüm açığa çıkarıldı. Alanda Roma dönemine ait soylu bir ailenin mezarı ortaya çıkartıldı.

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ O BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarihi kent İznik'te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı. Müze müdürlüğüne bağlı Arkeologlar kazı çalışmalarına başladı. Üzerinde erkek ve yılan figürü çıkan mozaik herkesi şok etti. Alanın Roma dönemine ait önemli bir generalin sarayı olabileceği düşünülüyor.

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