Edebali’nin Osmanlı rüyası sahnelendi

Esenler Belediyesi 2018-2019 Kültür Sanat Sezonu’na, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 1720. yılı vesilesiyle Osmanlı Devleti’nin manevi mimarlarından “Şeyh Edebali” adını vermişti. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerden birisi olan “Edebali” adlı oyunun galası, Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Onur Yenidünya’nın yönetmenliğini üstlendiği ve Yavuz Çetin’in rol aldığı oyun, izleyenlerden tam not aldı.