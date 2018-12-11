Edebiyat Festivali Bir büyük buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin işbirliğiyle düzenlendiği “10. İstanbul Edebiyat Festivali” başladı. TYB İstanbul Şubesi’nin mekanı olan Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan TYB kurucusu ve şeref başkanı Mehmet Doğan, kültürün gelenekler üzerinden devam ettiğine işaret ederek, “Geleneği taşıyan unsurlar üzerinde de hassas olmak gerekir. Dil en başta gelir. Dilin ortaya koyduğu ürünler, edebiyat bize güçlü bir arka plan sağlar. Eğer arka planımız güçlü olmazsa en ufak bir sarsıntıda büyük hasarlar görürüz” dedi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Türkiye’nin birçok alanda oluşturduğu markalaşmayı kültür sanat alanında da gerçekleştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Edebiyat festivalinin de bir marka değeri taşıması lazım. Hatta bundan sonraki süreçlerde bu etkinliği uluslararası bir festivale dönüştürmemiz gerekecektir. Çünkü İstanbulumuz sadece Türkiye’nin kültür başkenti değil, dünyanın da kültür başkentlerinden biridir.”

SANATA YATIRIM YAPMALIYIZ

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da TYB’nin bu yıl 40. yılına girdiğini hatırlatarak, “Neredeyse Türkiye’nin bütün şehirlerinde bir kültür seferberliği başlattık ve bu seferberlikte de edebiyatın, sanatın bütün öncüleri buluştu. Bu festivalle de 40. yılımız taçlanmış oldu” diye konuştu. Bıyıklı, “Bugünün iktidarları eğer sanata, edebiyata yatırım yapmazlarsa siyasi kazanımlar elbette bir gün yok olabilir. Bu yüzden kazanımlarımızın yarına kalması için mutlaka edebiyata, sanata yatırım yapılması gerekiyor” dedi. Bu yıl “Yazmak ve Yaşamak” teması üzerinden hazırlanan festivalde, 40’ı aşkın oturumda 100’e yakın konuşmacı yer alacak. Şiir ve müzik dinletilerinin de katılımcılarla buluşacağı festival, 15 Aralık’ta sona erecek.

BEŞ GÜN SÜRECEK MARATON