Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

30.12.2019 03:17 - Güncelleme: 30.12.2019 03:17

İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirdiği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu “Edebiyat ve Gençlik” temalı festival devam ediyor. 11. İstanbul Edebiyat Festivali’nde “Hikaye” dalında yazar Serkan Üstüner ödüle layık görüldü. Üstüner’e ödülünü yazar Yusuf Kaplan takdim etti. “Roman” dalında yazar Şule Köklü’ye ödülünü, Prof. Dr. Ümit Meriç verdi. Şair Sümeyra Yaman da “Şiir” dalında hak kazandığı ödülünü, yazar Ali Ural’ın elinden aldı. Yazar Gökhan Ergür de “Deneme” dalında ödüle layık görüldü.

BİZİ DAHA İYİ YAZMAK İÇİN TEŞVİK EDECEK

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalin 3 gün boyunca İstanbul’a bir edebiyat bayramı yaşattığını belirterek “Biz kültüre bir var olmak davası olarak bakıyoruz. Günümüzde yazan, çizen bütün arkadaşlarımızı da kültür nöbeti tutan kahramanlar olarak görüyoruz” dedi. Bıyıklı, edebiyat ve sanat camiasında verilen ödüllerin teşvik manasında çok büyük bir misyon yürüttüğünü söyledi. “Hikaye” dalında ödül alan Serkan Üstüner “Yazarlar için ödüller önemlidir, daha iyi yazmak için teşvik eder. Kalıcı şeylerden biri de kitaptır. Bu ödülü eğer birine ithaf edeceksem rahmetli babama ithaf etmek istiyorum. Çünkü hayatımda en önemli insanların başında o geliyordu” dedi.