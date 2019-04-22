14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8275
  • 6,5545
  • 239.188
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Edebiyat yol gösteren bir fenerdir'

Yazar ve eleştirmen Necip Tosun, insanlığın tıkandığı noktalarda bile edebiyatın ve sanatın yol gösterici bir işlev üstlendiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Öykü yazarı, eleştirmen Necip Tosun edebiyatın insanların ufkunu açtığını ve ruh dünyasını aydınlattığını söyledi. Ankara’daki Türkiye Yazarlar Birliği’nde konuşan Tosun, edebiyatın hukuk, felsefe ve bilim gibi diğer disiplinlerle de ilişki içerisinde olduğunu hatırlatarak, edebi eserlerin, yönetim anlamında da insanlığa büyük katkılar sunduğunu dile getirdi. Necip Tosun, “Edebiyat herkese bir şey söyler, hukuka, bürokrasiye, bilime bir şeyler söyler, bir yol gösterir, bir teklifte bulunur. Çünkü edebiyat insanlığın tıkandığı yerlerde söz alıp romanlarıyla şiirleriyle hikayeleriyle insanlığa katkıda bulunur” şeklinde konuştu. 

On beşinci kitabı olarak yayınlanan “Edebiyat Atlası” eseri hakkında da bilgiler veren Tosun, “Okuma-yazma süreçlerini, tecrübelerini, okuma listelerini, edebiyatın temel konularını, tartışmaları bir araya getirmeye çalışan Edebiyat Atlası, kullanışlı bir kılavuz kitap olmayı da hedefliyor’’ dedi. 

3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun'dan Hakkari şehitleri ile ilgili mesaj

Altun'dan Hakkari şehitleri ile ilgili mesaj

3 metre derinlikte bulundu... Tarihi bir yapıya ait

3 metre derinlikte bulundu... Tarihi bir yapıya ait

Komedyen Zelenskiy sandıktan zaferle çıktı

Komedyen Zelenskiy sandıktan zaferle çıktı

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Sri Lanka Başbakanı'ndan 'istihbarat' itirafı

Sri Lanka Başbakanı'ndan 'istihbarat' itirafı

Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret

Trump'ın Sri Lanka tweet'i infial yarattı

Trump'ın Sri Lanka tweet'i infial yarattı

Yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor

Yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor
 

POPÜLER HABERLER

Olay yerinden ilk görüntüler! 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

Olay yerinden ilk görüntüler! 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

Toplu arı ölümleri...

Toplu arı ölümleri...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA