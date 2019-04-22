'Edebiyat yol gösteren bir fenerdir'

Öykü yazarı, eleştirmen Necip Tosun edebiyatın insanların ufkunu açtığını ve ruh dünyasını aydınlattığını söyledi. Ankara’daki Türkiye Yazarlar Birliği’nde konuşan Tosun, edebiyatın hukuk, felsefe ve bilim gibi diğer disiplinlerle de ilişki içerisinde olduğunu hatırlatarak, edebi eserlerin, yönetim anlamında da insanlığa büyük katkılar sunduğunu dile getirdi. Necip Tosun, “Edebiyat herkese bir şey söyler, hukuka, bürokrasiye, bilime bir şeyler söyler, bir yol gösterir, bir teklifte bulunur. Çünkü edebiyat insanlığın tıkandığı yerlerde söz alıp romanlarıyla şiirleriyle hikayeleriyle insanlığa katkıda bulunur” şeklinde konuştu.

On beşinci kitabı olarak yayınlanan “Edebiyat Atlası” eseri hakkında da bilgiler veren Tosun, “Okuma-yazma süreçlerini, tecrübelerini, okuma listelerini, edebiyatın temel konularını, tartışmaları bir araya getirmeye çalışan Edebiyat Atlası, kullanışlı bir kılavuz kitap olmayı da hedefliyor’’ dedi.