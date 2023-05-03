Ediz Kentkuran: Korku filmi tutkunlarına müjde ‘Haile' 23 Haziran'da vizyonda

"Musallat", "Siccin", "Üç Harfliler", "Mahlûkat" gibi onlarca korku filmine imza atan ve bu türün Türkiye'deki en üretken isimlerinden olan usta yönetmen Alper Mestçi, yeni filmini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

MERAKLILARI HEYECANLA BEKLİYOR

Mestçi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, yapımcılığını ise Aytaç Medya'nın üstlendiği "Haile: Bir Aile Kâbusu", korku filmi meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. "Haile: Bir Aile Kâbusu"nun vizyon tarihini, filmin genel koordinatörü Ediz Kentkuran açıkladı.

ALPER MESTÇİ'NİN EN İYİ FİLMLERİNDEN

Ediz Kentkuran, yapımın haziran ayında sinema salonlarında olacağını söyledi: "Korku seyircilerinin yılın filmi olarak gördüğü ve merakla beklediği 'Haile' filmimiz, 23 Haziran'da vizyona girecek. 'Haile', bugüne kadar çekilen Alper Mestçi filmlerinin en iyilerinden biri oldu. Hikâyesi, görsel efektleri ve oyunculukları ile seyircilerin büyük ilgisini toplayacağına inanıyorum."