İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4783
  • EURO
    21,5312
  • ALTIN
    1260.28
  • BIST100
    4472.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Ediz Kentkuran: Korku filmi tutkunlarına müjde ‘Haile' 23 Haziran'da vizyonda
Kültür Sanat

Ediz Kentkuran: Korku filmi tutkunlarına müjde ‘Haile' 23 Haziran'da vizyonda

Korku türünün Türkiye'deki en üretken yönetmeni Alper Mestçi, yeni filmi “Haile: Bir Aile Kâbusu”nu seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmin genel koordinatörü Ediz Kentkuran, “Haile 23 Haziran'da vizyona girecek” açıklamasını yaptı.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Ediz Kentkuran: Korku filmi tutkunlarına müjde ‘Haile' 23 Haziran'da vizyonda
ABONE OL

"Musallat", "Siccin", "Üç Harfliler", "Mahlûkat" gibi onlarca korku filmine imza atan ve bu türün Türkiye'deki en üretken isimlerinden olan usta yönetmen Alper Mestçi, yeni filmini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

MERAKLILARI HEYECANLA BEKLİYOR

Mestçi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, yapımcılığını ise Aytaç Medya'nın üstlendiği "Haile: Bir Aile Kâbusu", korku filmi meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. "Haile: Bir Aile Kâbusu"nun vizyon tarihini, filmin genel koordinatörü Ediz Kentkuran açıkladı.

ALPER MESTÇİ'NİN EN İYİ FİLMLERİNDEN

Ediz Kentkuran, yapımın haziran ayında sinema salonlarında olacağını söyledi: "Korku seyircilerinin yılın filmi olarak gördüğü ve merakla beklediği 'Haile' filmimiz, 23 Haziran'da vizyona girecek. 'Haile', bugüne kadar çekilen Alper Mestçi filmlerinin en iyilerinden biri oldu. Hikâyesi, görsel efektleri ve oyunculukları ile seyircilerin büyük ilgisini toplayacağına inanıyorum."

  • Ediz Kentkuran
  • Musallat
  • film
  • Haile

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.