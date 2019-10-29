Edremit Körfezi'nin 'antik' fotoğrafını çekiyorlar

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde, Kazdağları ile Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve Medipol Üniversitesinden akademisyenlerin de yer aldığı ekip, temmuzda başladıkları bu yıla ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Yüzey araştırmaları ekibine başkanlık eden MSGSÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Murat Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, körfezin kültür envanterini çıkarmak için 4 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde öncelik verdikleri alanları tarayıp güney sahada Ayvalık özelinde 165 noktada belgeleme yaptıklarını belirten Özgen, şöyle devam etti:

"Edremit Körfezi'nin güneydoğu kıyısı ve Madra Dağı arasında kalan alüvyal düzlük, Ayvalık sahasına kadar iniyor. Bütün bu sahada prehistorik yerleşimlerin olduğu tespitlerimiz var. Kuzeyden güneye doğru göz atarsak, Madra Tepe zaten daha önceki tespitlerde belgelenmiş bir Tunç Çağı höyüğü durumunda bulunuyor. Yine Hüyücek, Burhaniye sınırları içinde bir Tunç yerleşimiyken, kazılar vasıtasıyla 2012'de saptadığımız Ören'in kuzeye uzanan bir burnu niteliğindeki Bergaztepe'de kültür katları kalkolitik döneme kadar iniyor. Denizle ilişkili bu durum bölge için oldukça önemli."

Özgen, Kızçiftliği yakınında konumlanan Kistene ile Ayvalık'ın güney sahasında bu yıl belgeleme yaptıkları Yeldeğirmeni Tepe'de, Tunç Çağı izleri olduğunu anlattı.

Körfez bölgesinde, iç kesimlerden gelen vadileri, Edremit düzlüğü ve güney sahasını kontrol eder biçimde Geç Klasik Helenistik Dönem evrelerine ait kaleler sisteminin yer aldığını dile getiren Özgen, bu kalelerin, kuzeyden güneye Kocakullutepe, Dedekaya, Tikeçtepe, Asartepe ve Asarkaya'da bulunduğunu bildirdi.

