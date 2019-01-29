En güzel edebiyat müzesi

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan “Yedi Güzel Adam”ın yolunun kesiştiği 169 yıllık Maraş Lisesi’nin edebiyat müzesine dönüştürülmesi için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Türkiye edebiyatına damga vuran Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in isimleri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde yaşatılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen tarihi bina, yaklaşık 3 yıllık dönüşümün ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet verecek. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılının kutlanacağı 12 Şubat’ta açılması planlanan müze, Türk ve dünya edebiyatından eserler ve yazar köşeleriyle edebiyatseverlee hizmet verecek. Müzede edebiyat sohbetleri de yapılacak.