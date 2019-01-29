15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3273
  • 6,0916
  • 223.306
  • 101.289
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

En güzel edebiyat müzesi

Türk edebiyatına yön verenlerden şair Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Erdem Beyazıt ile Nuri Pakdil, Alaeddin Özdenören ve Rasim Özdenören’in yollarının kesiştiği 169 yıllık Maraş Lisesi edebiyat müzesi oluyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan “Yedi Güzel Adam”ın yolunun kesiştiği 169 yıllık Maraş Lisesi’nin edebiyat müzesine dönüştürülmesi için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Türkiye edebiyatına damga vuran Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in isimleri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde yaşatılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen tarihi bina, yaklaşık 3 yıllık dönüşümün ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet verecek. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılının kutlanacağı 12 Şubat’ta açılması planlanan müze, Türk ve dünya edebiyatından eserler ve yazar köşeleriyle edebiyatseverlee hizmet verecek. Müzede edebiyat sohbetleri de yapılacak.

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NATO'dan Afganistan açıklaması: Memnuniyet verici

NATO'dan Afganistan açıklaması: Memnuniyet verici

HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

Terör örgütü YPG/PKK ısı güdümlü füzeyle saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK ısı güdümlü füzeyle saldırdı

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA