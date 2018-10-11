Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Engelsiz Sanat Festivali Grammy ödüllü Feliciano konseri ile başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlayacak. Festivalin ilk gününde Grammy ödüllü Jose Feliciano sahne alacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyada engellilerin yaşamlarına dikkat çekmek amacı ile organize edilen ilk ve tek festival olarak öne çıkan ve 4 gün boyunca 149 sanatçının ağırlanacağı festival, kent merkezindeki Ulu Camii önünden harekete geçecek kortejin Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'na yürümesi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile start alacak.

Ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) önünde Engelsiz Koro, Danil  Pluzhnikov, Orhan Murad, Gatto Gabriel & Steven Cyril ve konser verecek.

Saat 20.00'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde ise sahneye ilk olarak Çağatay Aras çıkacak. Gecenin son konuğu da 9 Grammy ödülü kazanan dünyaca ünlü PortoRikolu gitarist ve şarkıcı Jose Feliciano olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran-Irak Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 22 Eylül 1980

İran-Irak Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 22 Eylül 1980

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA