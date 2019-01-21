Erdemli şövalye Don Kişot opera sahnesinde

İstanbul Devlet Opera ve Balesince (İDOB) Türkiye’de ilk kez sahnelenen Don Kişot operasına sanatseverler büyük ilgi gösterdi. İnsanlığın unuttuğu erdemlerin peşinde koşan, tutkulu gezgin şövalye Don Kişot’un inandığı doğrular ve aşkı için yaptığı fedakarlıkları anlatan operanın koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Don Kişot operası, 22, 23, 25, 26, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.