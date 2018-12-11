Esat Kabaklı’dan 50. yıl armağanı

Uzun yıllardır albüm yapmayan ancak onlarca eser üreten usta sanatçı Esat Kabaklı, 50. sanat yılında sevenlerini 10 eserden oluşan albümüyle selamladı. Yapımı Nüvaz Müzik tarafından gerçekleştirilen albümün müzik yönetmenliğini Fatih Ihlamur üstlendi.

BESTELER KABAKLI'YA AİT

‘Milletimizin, bu kültürün hizmetkârıyız. Kendi kültürümüz adına gençlerimize de ışık tutmaya çalışıyoruz’ diyen Kabaklı, kendisine “türkülerin efendisi” denilmesine karşılık, ‘Biz ancak efendi türkücü olabiliriz. Ne ustalar ürettiler türküleri ve o türküler ne aşamalardan ulaştı günümüze… Türküler efendidir, biz değil’ diyor. Henüz 14 yaşındayken sazı eline alan Esat Kabaklı’nın “Bil Oğlum” adlı eseri, pek çok kereler milli birlik ve beraberlik duygularına da tercüman oldu.

ALBÜMDE NELER VAR?

50. sanat yılı anısına çıkan albümdeki bestelerin tamamı, Esat Kabaklı’ya ait. Albümde yer alan “Harput’a Mersiye”, “Sarıkamış’ta Allahuekber”, “Malazgirt’ten Başlar Türk’ün Seferi”, “Dar Günümde Yanımda Yok” adlı eserlerin sözleri de yine sanatçıya ait. Albümde yer alan diğer eserlerin sözleri ise “Bil Oğlum” Serhat Kabaklı, “Bu Bayrak” Ekrem Şama, “Çanakkale Bugün Toz ile Duman” Ozan Arif Şirin, “Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez” Yusuf Dursun, “Kurudu Göze Pınarlar” Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu, “Azerbaycan Gözeli” Muhammed Hüseyin Şehriyar imzasını taşıyor.