ESKADER Ödülleri 19 isme verildi 

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” açıklandı. Sultanahmet’teki Türk Edebiyatı Vakfı’nda gerçekleştirilen ödüllerin duyurulduğu toplantıda konuşan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, derneğin 10 yıldır kültür ve sanat ödülleri verdiğini söyledi. Toplam 16 dalda ödül alan 19 isim, ESKADER Yönetim Kurulu Üyesi Cengizhan Orakçı ve ESKADER Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Polat tarafından açıklandı.

FARKLI KATEGORİLER VAR

Farklı alanlarda değerlendirilen yazılı eserler arasında bu yıl “araştırma-inceleme” kategorisine “Eleştiri Terimleri Sözlüğü” ile Ömer Faruk Huyugüzel ödüle layık görüldü. Yeni Şafak’tan Ayşe Olgun ve Gerçek Hayat’tan Emeti Saruhan “basın” kategorisinde ödül almaya hak kazanırken, “biyografi” dalında “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra - İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi” eseriyle Mehmet Tekin, “çocuk kitabı” dalında “Penceremde Bir Ateş Böceği” kitabıyla Arzu Kadumi, “deneme” dalında “Akıl Aşk ve Ötesi” kitabıyla Ahmet Turgut, “düşünce” dalında “Türkiye’nin Yeni Kültürü” kitabıyla Ercan Yıldırım ödüle değer bulundu.

Bu yıl ilk kez verilen “elektronik yayıncılık” teşvik ödülünü Genç Sanat dergisine verilirken, “eleştiri” kategorisinde “Sivil Edebiyat” eseriyle Alaattin Karaca, “hatıra” kategorisinde “Halit Refiğ - Ben Aşkı Doğu’da Tanıdım Batı’da Ölümü Gördüm” eseriyle Gülper Refiğ, “hikaye” kategorisinde “Derin Dükkan” ile Celalettin Murat ödüle hak kazandı. Ayrıca hattat Mustafa Cemil Efe “klasik Türk sanatları”, Muzaffer Ertürk “müzik”, Şenol Turan “Kupa Kızını As” kitabıyla “roman”, Mehmet Kurtoğlu “Ezelden Urfa” kitabıyla “şehir kitabı” ve Hasan Bozdaş da “Adil Bir Akşam” ile “şiir” dalında ödül alacak.

ÜÇ İSME HİZMET ÖDÜLÜ

ESKADER’in “Üstün Hizmet Ödülü” Ezel Erverdi (solda), Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar (ortada) ve Prof. Dr. Süleymen Hayri Bolay’a verildi.