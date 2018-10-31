Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Evvel giden ahbaba selam olsun 

20. yüzyıl Türk edebiyatının büyük şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı için bugün İstanbul’da iki ayrı program düzenleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkçe’nin en önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı vefatının 60. yılında anılıyor. Dün Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleşen anma etkinliğinin ardından bugün de İBB Kültür İşleri Dairesi ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesi işbirliğinde bir program gerçekleşecek. Saat 14:00’te İÜ Fen Fakültesi’nde gerçekleşecek etkinlikte oturum başkanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın yapacağı bir panel gerçekleşecek. “Evvel Giden Ahbâb” başlığını taşıyan panele Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar Yahya Kemal Beyatlı’nın edebi ve estetik yönünü farklı boyutlarıyla ele alacaklar. Yahya Kemal için İstanbul’da düzenlenecek bir diğer etkinlik de Yeni Dünya Vakfı’nda gerçekleşecek. Dr. Âlim Kahraman’ın konuşmacı olarak katılacağı program bu akşam, vakfın Cağaloğlu’ndaki merkezinde, saat 18:00’de başlayacak. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

iOS 12.1 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 12.1 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA