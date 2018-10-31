Evvel giden ahbaba selam olsun 

Türkçe’nin en önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı vefatının 60. yılında anılıyor. Dün Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleşen anma etkinliğinin ardından bugün de İBB Kültür İşleri Dairesi ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesi işbirliğinde bir program gerçekleşecek. Saat 14:00’te İÜ Fen Fakültesi’nde gerçekleşecek etkinlikte oturum başkanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın yapacağı bir panel gerçekleşecek. “Evvel Giden Ahbâb” başlığını taşıyan panele Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar Yahya Kemal Beyatlı’nın edebi ve estetik yönünü farklı boyutlarıyla ele alacaklar. Yahya Kemal için İstanbul’da düzenlenecek bir diğer etkinlik de Yeni Dünya Vakfı’nda gerçekleşecek. Dr. Âlim Kahraman’ın konuşmacı olarak katılacağı program bu akşam, vakfın Cağaloğlu’ndaki merkezinde, saat 18:00’de başlayacak.