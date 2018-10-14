Eyüpsultan’da sezon çalıştayla başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2018-2019 kültür sanat sezonunu “Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı” ile açtı. Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde kültür dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda yapılabilecek farklı çalışmalar ve yeni fikirler tartışıldı.

Çalıştayda yer alan komisyonlarda Eyüpsultan’ın kültürel hayatıyla ilgili konuların yanı sıra, gelecekte yapılması planlanan, kültür ve sanat alanında ihtiyaç duyulan faaliyetler de ele alındı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Komisyonların hazırladıkları sonuç raporlarının özetini sundukları programda, Gelenekli Sanatlar Komisyonu’ndan Bedir Acar, Gösteri Sanatları Komisyonu’ndan Bünyamin Yılmaz, Sanat Üretimi Komisyonu’ndan Samed Karagöz, Dil ve Edebiyat Komisyonu’nu temsilen Prof. Dr. Mehmet Narlı konuştu. Şehir Kimliği Komisyonu’ndan Ali Özcan, Sinema ve Gençlik Komisyonu’ndan İhsan Kabil, Kamu Yayımcılığı Komisyonu’ndan Muhammed Nur Anbarlı ile Kültürel Mekanlar Komisyonu’nu temsilen Abdurrahman Demirel sonuç raporları sundu.

Eyüpsultan’ın kültür sanat hayatına farklı perspektifler sunan komisyonların raporlarında, mevcut faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan eğitim, işbirliği ve çalışmalara yönelik öneriler de yer aldı. Raporlarda, İstanbul’da ve özellikle Eyüpsultan’da varolan manevi iklimin, gelecek kuşaklara yansıtılmasına duyulan ihtiyaç ve sanatlar arası geçişkenlik dile getirildi.

YANSIMALAR KONSERİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetlerinde İstanbul’da öncü belediyelerden biri olmayı hedeflediklerini kaydetti. Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, çalıştay sayesinde hem fikir teatisinde bulunmayı hem de geleceğe yönelik yeni projeksiyonlar belirlemeyi hedeflediklerini anlattı. Sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde biten bir günlük çalıştay sonunda Yansımalar grubu da mini bir konser verdi.